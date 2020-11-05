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  • 5 ноябрь 2020 10:06
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В школах Узбекистана будет введен новый предмет Science, объединяющий шесть дисциплин

В школах Узбекистана будет введен новый предмет Science, объединяющий шесть дисциплин

В системе образования Узбекистана с 2021/2022 учебного года будет внедрен новый предмет – "естественные науки" (Science). Он обобщит шесть уже преподаваемых учебных предметов, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на телеканал "Узбекистан 24".

 

В системе образования ряда развитых зарубежных стран естественные науки (биология, география, химия, физика) преподаются в 1-6 классах на основе программы Science. Перенимая международный опыт, система народного образования Узбекистана с будущего учебного года также внедрит новый предмет Science, включающий в себя шесть дисциплин.

 

Предмет" естественные науки" объединит такие предметы, как "биология", "география", "химия", "физика", "окружающий мир" и "природоведение". Первые четыре предмета ученики начинают изучать с шестого класса, два последних – в 1 и 2 классах.

 

Преимущество и значимость предмета "естественные науки" заключаются в том, что посредством него ученик будет понимать мир как единое целое, и у него сформируется научное мировоззрение.

 

В настоящее время Республиканским образовательным центром при Министерстве народного образования разработан и представлен на обсуждение проект Национальной учебной программы по предмету "естественные науки" (Science).


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