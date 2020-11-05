В "Узбеккино" обсудили совместный с Японией кинопроект "Аромат сакуры"

В Национальном агентстве "Узбеккино" состоялась онлайн видео-конференция по кинопроекту "Сакура ифори" ("Аромат сакуры"), съемки которого планируется провести совместно с Японией.

В видео-конференции приняли участие: Генеральный директор Агентства Фирдавс Абдухаликов, автор проекта Акбар Бектурдиев, известный японский режиссер Сё Игараши, координатор Котаро Окада, представитель посольства Узбекистана в Японии Музаффар Джалилов.

Как сообщает «Даракчи», на видео-конференции была достигнута договоренность о совместной работе режиссера Акбара Бектурдиева с японским режиссером Се Игараши над картиной "Сакура ифори”.

Также состоялся обмен мнениями о поисках японских продюсеров для проекта, проведении творческих кастингов для участия в фильме японских актеров.

В основу сюжета будущего фильма лягут события осени 1945 года, когда с подачи советского правительства тысячи японских военнопленных солдат были отправлены в отдаленные районы страны. Около 25 тысяч человек прибыло в Узбекистан. Люди принимали активное участие в возведении многочисленных сооружений в Ташкенте и регионах, в частности, Большого театра имени Алишера Навои.