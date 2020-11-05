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  • 5 ноябрь 2020 10:04
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В "Узбеккино" обсудили совместный с Японией кинопроект "Аромат сакуры"

В "Узбеккино" обсудили совместный с Японией кинопроект "Аромат сакуры"В Национальном агентстве "Узбеккино" состоялась онлайн видео-конференция по кинопроекту "Сакура ифори" ("Аромат сакуры"), съемки которого планируется провести совместно с Японией.

 

В видео-конференции приняли участие: Генеральный директор Агентства Фирдавс Абдухаликов, автор проекта Акбар Бектурдиев, известный японский режиссер Сё Игараши, координатор Котаро Окада, представитель посольства Узбекистана в Японии Музаффар Джалилов.

 

Как сообщает «Даракчи», на видео-конференции была достигнута договоренность о совместной работе режиссера Акбара Бектурдиева с японским режиссером Се Игараши над картиной "Сакура ифори”.

 

Также состоялся обмен мнениями о поисках японских продюсеров для проекта, проведении творческих кастингов для участия в фильме японских актеров.

 

В основу сюжета будущего фильма лягут события осени 1945 года, когда с подачи советского правительства тысячи японских военнопленных солдат были отправлены в отдаленные районы страны. Около 25 тысяч человек прибыло в Узбекистан. Люди принимали активное участие в возведении многочисленных сооружений в Ташкенте и регионах, в частности, Большого театра имени Алишера Навои.


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