В МНО пока не определились, будет ли отменено онлайн-обучение в школах после осенних каникул

В Министерстве народного образования (МНО) пока не определились, будет ли отменено онлайн-обучение после осенних каникул, сообщает Podrobno.uz.

"С началом осенних каникул в школах Узбекистана в Министерство народного образования со стороны родителей поступает все большее количество обращений. Их волнует вопрос, в каком формате будет проходить учеба во второй четверти и будет ли обязательным традиционное обучение для всех учеников", – отметили в МНО.

В этом году учеба в школах проводится одновременно онлайн и традиционно по желанию родителей. Однако не все родители, которые выбрали для своих детей онлайн-обучение, добавили в министерстве, следят за тем, чтобы те занимались дома. Они позволяют детям гулять на улице или занимают их другими занятиями.

"Даже самые современные технологии не могут заменить обучение ребенка в школе. Поэтому мы просим родителей отправлять своих детей в школу, если они не могут создать полноценные условия для получения ребенком онлайн-образования дома путем телеуроков", – сообщили в МНО.

Также в ведомстве добавили, что сегодня почти все из 10008 школ страны имеют возможности проводить обучение в традиционном виде. На сегодняшний день 4,6 миллиона учеников (74%) обучаются в традиционном формате, а остальные 1,6 миллиона, или 26%, – учатся онлайн.

"Мы предоставим информацию через официальные источники ведомства в случае принятия решения о переходе на полностью традиционную форму обучения учеников. Даже если форма онлайн-образования будет полностью упразднена, проект "Онлайн-школа" будет продолжен, что, в свою очередь, предоставит возможность детям из удаленных районов получить качественное дополнительное образование", – заключили в министерстве.