Президент провел совещание по развитию гидрометеорологической службы

Президент Шавкат Мирзиёев 3 ноября провел совещание, посвященное приоритетным задачам совершенствования деятельности отечественной гидрометеорологической службы, сообщила пресс-служба главы государства.

Накануне Узгидромет выступил с заявлением и отметил, что для нормального функционирования метеослужбы требуется немедленно решить вопрос низких зарплат и сопутствующей утечки кадров. Средняя зарплата специалистов составляет 1−1,2 млн сумов, наблюдатель метеостанции получает 750 тысяч сумов.

На совещании отмечалось, что аэрологические наблюдения в Узбекистане не ведутся с 1995 года, что снижает надежность данных о погоде. По международным стандартам на территории страны должно быть 4000 станций, но на деле их всего лишь 335.

Кроме того, устарела материально-техническая база Центра гидрометеорологической службы (Узгидромета), низка экономическая рентабельность. В частности, за последние 9 месяцев центр смог покрыть за счет собственных доходов только 6% расходов, отметила пресс-служба.

«Гидрометеорология — одна из важных для обеспечения нашей безопасности сфер. Сегодня главная задача — изменить качество услуг в системе», — сказал Шавкат Мирзиёев.

На совещании представлена презентация по поэтапной коммерциализации услуг центра. Сегодня метеорологические данные бесплатно предоставляются 35 ведомствам, в том числе около 20 коммерческим организациям. Стоимость услуг ниже затрат и не пересматривалась 15 лет, говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул важность пересмотра цен и расширения охвата платных услуг.

Указано на наличие многих незадействованных возможностей. К примеру, в следующем году на основе государственно-частного партнерства будут построены по одной солнечной электростанции в Карманинском и Нурабадском районах, а в 2022 году — три солнечные и одна ветряная электростанции. Для планирования объемов выработки энергии эти станции будут пользоваться услугами метеорологической службы.

Глава Узгидромета Шерзод Хабибуллаев (справа). Фото: пресс-служба президента.

Кроме того, имеется возможность оказания платных услуг интернет-сервисам по прогнозу погоды, кластерам и зарубежным научным учреждениям.

В Гидрометцентре хранятся данные наблюдений за последние 100 лет. Это 18 миллионов листов. На совещании поставлена задача полностью оцифровать эти данные.

Подробно рассмотрены недостатки в материально-техническом обеспечении метеорологической службы. Отмечено, что автоматизированы только 14 из 70 метеостанций. Прогноз погоды составляется с использованием программного обеспечения 10-летней давности, что негативно сказывается на оперативности подготовки данных о погоде и стихийных бедствиях, указала пресс-служба. Подчеркнуто, что действующих трех метеолокаторов — в Ташкенте, Самарканде и Нукусе — недостаточно.

В связи с этим поручено установить в ближайшие годы локаторы в Бухарской, Навоийской, Сурхандарьинской и Наманганской областях, автоматизировать все метеостанции, построить новые станции и посты.

Узгидромет является региональным центром Всемирной метеорологической организации. Подчеркнув важность сохранения этого статуса, глава государства дал указание организовать в 2022 году в Самарканде региональный хаб для сбора, обработки и хранения резервных данных.

Метеорологические данные — один из важных факторов обеспечения эффективности сельского хозяйства, говорится в сообщении. За рубежом предприятиям агропромышленного комплекса предоставляется более 20 видов таких услуг, как определение влажности растений, количества осадков, температуры почвы. В Узбекистане таких услуг насчитывается всего 9. Агрометерологические наблюдения ведутся на 96 станциях и постах, их число за последние 10 лет увеличилось только на 5, из-за чего надежность прогнозов не превышает 80−85%.

Центру гидрометеорологической службы поручено в следующем году создать дополнительные агрометеорологические посты в каждом регионе. Президент отметил важность установки агрометеорологических станций и измерительных приборов в Джизакской и Кашкадарьинской областях в рамках гранта Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации, расширения спектра услуг до 14, последующего внедрения этого опыта во всех регионах. Поставлена задача разработать программное обеспечение для обслуживания фермерских хозяйств и кластеров в режиме онлайн.

Шавкат Мирзиёев указал на необходимость организации в следующем учебном году факультета гидрометеорологии в Национальном университете Узбекистана, на базе Ташкентского гидрометеорологического техникума наладить подготовку и повышение квалификации современных специалистов среднего звена.

Глава государства также поручил повысить размер заработной платы работников сферы и ввести систему надбавок за многолетний стаж.

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