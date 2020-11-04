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  • 4 ноябрь 2020 9:24
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Абдухаким Хаджибаев назначен министром здравоохранения

Абдухаким Хаджибаев назначен министром здравоохранения

Абдухаким Муминович Хаджибаев назначен министром здравоохранения Узбекистана. Указ об этом подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба Минздрава. Ранее сообщалось, что кандидатура Абдухакима Хаджибаева была одобрена депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса.

 

Доктор медицинских наук, профессор Абдухаким Хаджибаев (1951 года рождения, выпускник Ташкентского государственного медицинского института — 1974) с июля 2020 года работал первым заместителем министра здравоохранения.

 

С 2017 по 2020 год был заместителем министра здравоохранения, в 2016—2017 годах — первым заместителем министра. Одновременно с 2007 года был генеральным директором Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП).

 

В 2003—2007 годах также был первый заместителем министра здравоохранения, а в 2000—2003 годах — главой РНЦЭМП, в 1999—2000 годах — заместителем генерального директора этого центра по научной работе и подготовке кадров.

 

В 1990—1999 годах работал главным научным сотрудником, начальником отдела Научного центра хирургии имени академика В. Вахидова.

 

В 1975—1990 годах был врачом-хирургом, младшим научныМ сотрудником, старшим научным сотрудником, ведущим научным сотрудником Ташкентского филиала Всесоюзного научно-исследовательского института клинической и экспериментальной хирургии.

 

В 1974—1975 годах был врачом-интерном Республиканской клинической больницы №1.

 

Предыдущий министр здравоохранения Алишер Шадманов назначен ректором Ташкентской медицинской академии.

 

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