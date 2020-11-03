В Узгидромете заявили о бедственном положении в организации

Как отметили в организации, сейчас имеются вопросы, требующие немедленного решения для нормального функционирования Узгидромета.

"С 2017 года не принят ни один нормативный документ по совершенствованию деятельности Узгидромета. Средняя зарплата составляет 1 200 000 сумов, по областным управлениям – 1 000 000 сумов, например, заработная плата наблюдателя метеорологической станции составляет 750 тыс. сумов. Этот факт не может не влиять негативно на привлечение молодых квалифицированных кадров, особенно выпускников профильных высших образовательных учреждений", – сообщили в Узгидромете.

Из-за низкого уровня зарплаты, высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт работы в Узгидромете 5-10 лет, и более уходят в другие министерства, ведомства и организации, где зарплата на аналогичных должностях в 2-4 раза выше.

За последние три года из системы Узгидромета ушли специалисты в области тематической обработки спутниковых данных, телекоммуникации и IT, большинство из них – выпускники ведущих национальных и зарубежных профильных ВУЗов. Низкая зарплата, добавили в организации, создает впечатление у сотрудников о непрестижности и ненужности их труда.

"Вопрос стратегической важности гидрометеорологической отрасли для устойчивого развития и безопасности страны не оставляет сомнений. Поэтому полагаем, для налаживания нормальной работы и дальнейшего развития гидрометеорологической службы необходимо скорейшее принятие мер по совершенствованию деятельности Узгидромета и решения о долгосрочной стратегии развития отрасли", – заключили в организации.

Напомним, что на сегодняшний день на территории Узбекистана функционируют 85 метеорологических станций, 33 агрометеорологических поста, 133 гидрологических поста, 9 озерных станций, 12 авиаметеорологических станций и 63 пункта наблюдений за загрязнением природной среды.

Даже в период пандемии коронавируса, несмотря на сложную ситуацию с получением гидрометеорологической информации, Узгидромет продолжает выполнять функции Регионального телекоммуникационного центра, обеспечивая необходимой информацией прогностические подразделения Центральноазиатского региона.

В рамках грантов международных организаций, за счет средств бюджета и внебюджетных средств Узгидромета проводится поэтапное оснащение современным оборудованием подразделений Узгидромета, в том числе наблюдательной сети.

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