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  • 3 ноябрь 2020 14:05
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Открылась Международная Неделя инновационных идей InnoWeek.uz

Открылась Международная Неделя инновационных идей InnoWeek.uz

Сегодня, 3 ноября, в Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан состоялось открытие Международной Недели инновационных идей - InnoWeek.uz, которая пройдет до 8 ноября впервые в онлайн формате.

 

В ней принимают участие представители более 30 стран, ведущие международные организации и компании, специалисты в области науки и инноваций из Австрии, Великобритании, Нидерландов, Италии, Израиля, России, США и других стран.

 

На церемонии открытия приняли участие и выступили с речью в формате онлайн Советник Премьер-министра, руководитель Департамента ИТ-технологий, телекоммуникаций и инновационного развития (Республика Узбекистан) Олимжон Умаров, Лауреат Нобелевской премии по химии (Израиль) Дан Шехтман, Председатель Фонда «Сколково» (Российская Федерация) Аркадий Дворкович, Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской республики Рамин Гулузаде, Глава инновационного управления при Министерстве экономики Израиля (Израиль) Ами Аппельбаум, Главный исполнительный директор Международной Ассоциации научных парков и Инновационных зон (IASP) Эбба Лунд, Генеральный секретарь Ассоциации зон высоких и новых технологий «Шёлковый путь» (Китайская Народная Республика) Чжан Жэньчжун, а также Министр инновационного развития Республики Узбекистан Иброхим Абдурахмонов.

 

На одной виртуальной площадке в виде интерактивной экспозиции международные и отечественные компаний представят свои новаторские решения и передовые инновационные технологии, продукты, проекты, прототипы или модели для различных сфер бизнеса. Таким образом, посетители сайта смогут круглосуточно изучать интересующие их инновационные продукты, экспозиции и компании.

 

В рамках Недели инноваций планируется проведение форума зарубежных научно-инновационных центров, инвестиционных фондов, технологических агентств, технопарков и бизнес-инкубаторов, ежегодной выставки «Неделя инноваций InnoWeek.Uz», конкурса робототехники и других.


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