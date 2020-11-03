Самые спортивные махалли получат от 3 до 10 млн сумов

Во всех районах и городах Узбекистана каждые три месяца будет проводиться конкурс «Махалля с развитым здоровым образом жизни». Это предусмотрено указом президента о широком внедрении здорового образа жизни и популяризации массового спорта.

Как пишет gazeta.uz, порядок проведения состязаний и критерии оценки поручено разработать министерствам по поддержке махалли и семьи, здравоохранения, физической культуры и спорта. При этом ведомства должны предусмотреть показатели привлечения жителей махалли в занятиях спортом и наличие необходимой спортивной инфраструктуры.

Победившие в конкурсе махалли получат денежное вознаграждение в размере 10 млн сумов, занявшие второе место — 5 млн, третье — 3 млн сумов. Средства будут выделены из общественного фонда «Махалла».

В указе поясняется, что выигрыш будет зачислен на расчетные счета махаллей, открытые в коммерческих банках, и может быть использован на строительство и оснащение спортивных площадок и организацию спортивных мероприятий.

Напомним, этим же документом предусмотрено создание платформы «Здоровый образ жизни», с помощью которой граждане смогут заработать 3000 сумов в день за ходьбу в 10 тысяч и более шагов, а прошедшие наибольшее число шагов — до 1 млн сумов в месяц.

Указом также определено, что с 2021 года руководители и сотрудники госорганов будут заниматься спортом минимум раз в неделю.