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  • 3 ноябрь 2020 9:43
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Центробанк начал продажу золотых слитков

Центробанк начал продажу золотых слитков

Центральный банк со 2 ноября выпустил в обращение золотые мерные слитки через коммерческие банки. Это делается для расширения инвестиционных и сберегательных возможностей населения, а также развития обращения драгоценных металлов, сообщает Gazeta.uz со ссылкой на пресс-службу регулятора.

 

О предстоящей продаже золотых слитков стало известно в июле. В середине сентября председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов сообщил, что реализация начнется в ближайшее время.

 

Образцы слитков

Центробанк начал продажу золотых слитков

К продаже предоставляются слитки из чистого золота 999,9 пробы весом 5, 10, 20 и 50 грамм в специальной защитной упаковке, которая разработана совместно с итальянской компанией Certiline Srl.

 

Центробанк начал продажу золотых слитков

Упаковка золотых слитков служит сертификатом и имеет собственный серийный номер. Упаковка имеет 3 типа защитных элементов:

 

Центробанк начал продажу золотых слитков

Цены

Центральный банк выпустил в обращение 4 вида слитков и золотые монеты. Цены различаются в зависимости от веса:

·слиток 5 грамм — 3 436 000 сумов;

·слиток 10 грамм — 6 623 000 сумов;

·слиток 20 грамм — 13 121 000 сумов;

·слиток 50 грамм — 32 177 000 сумов;

·золотые монеты Центрального банка (31,1 грамм) — 20 014 000 сумов.

 

Золотые слитки с целостной упаковкой выкупаются банком в торговой точке путем немедленной оплаты владельцу слитка. Цены продажи и обратного выкупа золотых слитков формируются на основе мировой цены золота и установленной Центральным банком маржи или дисконта и ежедневно публикуются в национальной валюте на веб-сайте ЦБ. Размеры маржи и дисконта определяются с учетом операционных расходов, связанных с выпуском в обращение мерных слитков.

 

Где купить

Пункты продажи и обратного выкупа мерных слитков из золота есть во всех регионах страны (полный список с адресами банков).

 

Обратный выкуп золотых слитков с поврежденными или несоответствующими техническим требованиям упаковками осуществляется путем их технической экспертизы, а оплата производится после проверки.

 

Золотые слитки с целостной упаковкой разрешается вывозить за пределы Узбекистана.

 

Цена на золото летом побила исторический рекорд. Ранее глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов сообщил, что дорогое золото принесло экономике страны дополнительно 24 трлн сумов.


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