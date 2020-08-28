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  • 2 ноябрь 2020 14:23
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Почему мы носим маски, хотя они не обеспечивают 100% защиты-ответ эксперта

В штаб-квартире АИМК прошел брифинг с участием Барно Абдусаматовой, сотрудника штаба по борьбе с коронавирусом. 

 

 

Почему мы носим маски, хотя они не обеспечивают 100% защиты-ответ эксперта

 

 

Она прокомментировала необходимость ношения масок, хотя они и не обеспечивают 100% защиту от инфекций.

 

"Да, маски не обеспечивают стопроцентной защиты от заражения. Однако, когда носитель коронавирусной инфекции использует маску, его шансы передать вирус другому человеку снижаются в несколько раз. Поэтому маски необходимы, чтобы резко снизить шансы заразить других, если вы являетесь бессимптомным носителем коронавирусной инфекции и не подозреваете об этом", - сообщила эксперт. 

 

Другие меры по сдерживанию COVID-19, включая социальную дистанцию, не столь эффективны. По оценкам исследователей, если уровень ношения масок составит 85 процентов, будет спасено более 95000 жизней. Маски предотвращают передачу респираторных вирусов, таких как SARS-CoV-2, и распространение COVID-19.

 

Маски необходимо носить до стабилизации эпидемиологической ситуации в Узбекистане, отметила Абдусаматова.


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