» » » Минэнерго пока не стал вводить ограничения на подачу газа на заправки
﻿
  • 2 ноябрь 2020 9:21
  • 81

Минэнерго пока не стал вводить ограничения на подачу газа на заправки

Минэнерго пока не стал вводить ограничения на подачу газа на заправки

Минэнерго пока не стал вводить ограничения на подачу газа на заправки, сообщает Podrobno.uz.

 

"В настоящее время пересматриваются условия поставки газа на автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), где с 1 ноября 2020 года планировалось ввести временные ограничения. Пока в режим работы АГНКС с 1 ноября не вводится изменений", – отметили в министерстве.

 

Напомним, что в Ташкенте планируется ввести новый график работы в 54 газовых заправках и поочередно (не на всех сразу), раз в три дня приостанавливать подачу газа с 19:00 до 7:00. Такая мера направлена на бесперебойное снабжение населения и социальных объектов, поскольку снижается давление из-за потребления газа на заправках в пиковое время.

 

"В настоящее время идет пересмотр механизма применения данных ограничительных мер, о принятых решениях будет своевременно сообщено", – подчеркнули в Минэнерго.

 

Напомним, что решение об ограничениях поставок газа заправкам предусмотрено приказом Министерства энергетики (см ниже).

 

В нем также отмечается, что "в целях непрерывного обеспечения экономики, объектов социальной сферы и жилищного фонда газом в период 2020/2021 годов" крупные предприятия из сфер, не считающихся социально значимыми, должны отключаться с 1 ноября от подачи природного газа и переводится на альтернативные источники топлива.


Похожие статьи:
﻿
На газовых заправках планируется установить временные ограничения

На газовых заправках планируется установить временные ограничения

Новости Узбекистана
﻿
Президент поручил нарастить поставки газа на внутренний рынок

Президент поручил нарастить поставки газа на внутренний рынок

Новости Узбекистана
﻿
Газовые автозаправки украли у государства топлива на 3,2 миллиона долларов

Газовые автозаправки украли у государства топлива на 3,2 миллиона долларов

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане планируют внедрить социальные нормы потребления газа

В Узбекистане планируют внедрить социальные нормы потребления газа

Общество / Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан возобновил поставку газа в Таджикистан

Узбекистан возобновил поставку газа в Таджикистан

Экономика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика