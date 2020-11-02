Минэнерго пока не стал вводить ограничения на подачу газа на заправки, сообщает Podrobno.uz

"В настоящее время пересматриваются условия поставки газа на автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), где с 1 ноября 2020 года планировалось ввести временные ограничения. Пока в режим работы АГНКС с 1 ноября не вводится изменений", – отметили в министерстве.

Напомним, что в Ташкенте планируется ввести новый график работы в 54 газовых заправках и поочередно (не на всех сразу), раз в три дня приостанавливать подачу газа с 19:00 до 7:00. Такая мера направлена на бесперебойное снабжение населения и социальных объектов, поскольку снижается давление из-за потребления газа на заправках в пиковое время.

"В настоящее время идет пересмотр механизма применения данных ограничительных мер, о принятых решениях будет своевременно сообщено", – подчеркнули в Минэнерго.

Напомним, что решение об ограничениях поставок газа заправкам предусмотрено приказом Министерства энергетики (см ниже).

В нем также отмечается, что "в целях непрерывного обеспечения экономики, объектов социальной сферы и жилищного фонда газом в период 2020/2021 годов" крупные предприятия из сфер, не считающихся социально значимыми, должны отключаться с 1 ноября от подачи природного газа и переводится на альтернативные источники топлива.