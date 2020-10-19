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  • 19 октябрь 2020 16:54
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В какие дни будут отдыхать узбекистанцы в 2021 году — проект указа

На общественное обсуждение вынесен проект указа президента об утверждении дополнительных нерабочих дней в 2021 году в связи с праздничными датами. Об этом рассказывает Sputnik Узбекистан.

 

Согласно проекту, в следующем году у жителей республики будет по три подряд выходных дня в январе, а также дважды в марте — в связи с Международным женским днем и Наврузом. И будет укороченная рабочая неделя с 10 по 16 мая — после Дня памяти и почестей 13 мая узбекистанцы будут отмечать Рамазан хаит.

 

Больше всего выходных дней — сразу пять подряд — предлагается сделать в начале сентября в честь празднования годовщины обретения независимости. Однако 2 и 3 сентября пока указаны как неоплачиваемые. Обсуждение проекта продлится до 28 октября.


В какие дни будут отдыхать узбекистанцы в 2021 году — проект указа

 


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