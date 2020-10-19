Фархад Махмудов намерен снять фильм-сказку в Узбекистане

Актер из Узбекистана, снимающийся в российском кино, Фархад Махмудов совместно с "Узбеккино" снимет фильм «Подарок Пэри».

Картина в жанре сказки будет рассчитана на детскую аудиторию от 6 лет. Сейчас идёт подготовительный процесс к съёмкам, начало самих съемок запланировано на весну. Но подбор актеров на фильм начнется в ноябре. По словам актера, в картине примут участие как российские, так и узбекские актеры.

Съемки запланированы в Бухаре, Самарканде и Хиве. Фильм является совместным производством компаний «VEGA» и «Узбеккино». Ожидается, что этот проект станет первым серьезным и полноценным совместным кинопроизводством России и Узбекистана за последние годы.

- Если этот фильм станет нашим первым успешным экспериментом, мы продолжим реализацию наших следующих проектов вместе с «Узбеккино» и при поддержке Министерства культуры России, - добавил Фарход Махмудов.

Напомним, что ранее в этом месяце состоялась премьера фильма «Ибрат» с Фархадом Махмудовым, в котором он сыграл главную роль.