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  • 19 октябрь 2020 16:47
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Фархад Махмудов намерен снять фильм-сказку в Узбекистане

Фархад Махмудов намерен снять фильм-сказку в УзбекистанеАктер из Узбекистана, снимающийся в российском кино, Фархад Махмудов совместно с "Узбеккино" снимет фильм «Подарок Пэри».

 

Картина в жанре сказки будет рассчитана на детскую аудиторию от 6 лет. Сейчас идёт подготовительный процесс к съёмкам, начало самих съемок запланировано на весну. Но подбор актеров на фильм начнется в ноябре. По словам актера, в картине примут участие как российские, так и узбекские актеры.

 

Съемки запланированы в Бухаре, Самарканде и Хиве. Фильм является совместным производством компаний «VEGA» и «Узбеккино». Ожидается, что этот проект станет первым серьезным и полноценным совместным кинопроизводством России и Узбекистана за последние годы.

 

- Если этот фильм станет нашим первым успешным экспериментом, мы продолжим реализацию наших следующих проектов вместе с «Узбеккино» и при поддержке Министерства культуры России, - добавил Фарход Махмудов.

 

Напомним, что ранее в этом месяце состоялась премьера фильма «Ибрат» с Фархадом Махмудовым, в котором он сыграл главную роль.



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