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  • 19 октябрь 2020 16:32
  • 46

В Узбекистане предложили выдавать водительские удостоверения с 16 лет

В Узбекистане предложили выдавать водительские удостоверения с 16 лет

На портале коллективных обращений «Mening fikrim» появилось предложение разрешить выдачу удостоверений на право управления автомобилем с шестнадцати лет, передает UzReport.

 

В описании предложения отмечается, что в большинстве зарубежных стран разрешение на вождение дают с шестнадцати лет.

 

Основная цель предложения - возможность трудоустроить старшеклассников.

 

«Если мы обеспечим трудоустройство учеников, мы добьемся снижения преступности среди них», - говорится в предложении.

 

На момент публикации новости, предложение набрало 27 голосов «за» из 10 тыс., необходимое для рассмотрения палатами Олий Мажлиса. Вместе с тем более 80 пользователей проголосовали «против».


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