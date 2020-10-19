В Узбекистане предложили выдавать водительские удостоверения с 16 лет

На портале коллективных обращений «Mening fikrim» появилось предложение разрешить выдачу удостоверений на право управления автомобилем с шестнадцати лет, передает

В описании предложения отмечается, что в большинстве зарубежных стран разрешение на вождение дают с шестнадцати лет.

Основная цель предложения - возможность трудоустроить старшеклассников.

«Если мы обеспечим трудоустройство учеников, мы добьемся снижения преступности среди них», - говорится в предложении.

На момент публикации новости, предложение набрало 27 голосов «за» из 10 тыс., необходимое для рассмотрения палатами Олий Мажлиса. Вместе с тем более 80 пользователей проголосовали «против».