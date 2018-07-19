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  • 19 октябрь 2020 9:06
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В Узбекистане вузы могут вернуться к традиционной форме обучения

На днях в Ташкенте под руководством заместителя премьер-министра Бехзода Мусаева состоялось видеоселекторное совещание.

 

Как сообщили в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования, в ходе мероприятия участники обсудили вопросы организации учебного процесса в высших образовательных учреждениях.

 

Мусаев подчеркнул, что окончательное решение о возобновлении традиционных занятий необходимо принять только после проведения соответствующих опросов среди студентов и их родителей.

 

«Вузы должны проанализировать и рассмотреть возможности организации учебного процесса с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Деятельность общежитий должны быть восстановлена без риска для здоровья студентов», - говорится в сообщении.

 

Отмечается, что решение по этому вопросу будет принято советом высших образовательных учреждений.

 

В Министерстве высшего и среднего специального образования решили запустить опрос по запуску традиционного образования в вузах. Опрос проводится анонимно, без указания имени, среди студентов и их родителей с целью продолжения образовательного процесса в высших учебных заведениях в традиционном или дистанционном формате. Опрос будет проводиться до 23:59 20 октября текущего года. По результатам опросов, а также исходя из возможностей вуза, в вузах республики будет разрешена традиционная форма обучения.


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