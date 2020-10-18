В "Узбеккино" ответили мультипликаторам, обвинившим агентство в разрушении узбекской анимации

"Узбеккино" прокомментировало открытое письмо мультипликаторов Узбекистана, которые обвинили нового генерального директора агентства Фирдавса Абдухаликова в разрушении узбекской анимации. Об этом пишет Подробно.уз

В "Узбеккино" перечислили семь пунктов, в которых, по мнению агентства, мультипликаторы лукавят или намерено вводят заблуждение общественность:

1. В открытом письме мультипликаторов приводится информация о том, что "руководитель "Узбеккино" Ф. Абдухаликов щедро раздает государственные средства и заказы на создание анимационных фильмов частным непрофессиональным студиям…". Также отмечается, что "за прошедший год не запущено ни одного анимационного фильма на государственной студии".

Эти доводы не соответствуют действительности. Так, в текущем году НА "Узбеккино" было запущено в производство 11 мультипликационных фильмов на общую сумму 5,2 млрд сумов, из них ГУП "Студия мультипликационных фильмов" получило 3,4 млрд сумов (данные на 1 октября 2020 года). В прошлом году из общей суммы в 4,6 млрд сумов студия получила также 3,4 млрд сумов, частным студиям выделено 1,2 млрд сумов.

2. В открытом письме указывается, что "30 режиссеров, художников и аниматоров ГУП "Студия мультипликационных фильмов" лишились работы и средств к существованию. Это длится уже целый год. В период пандемии – это катастрофа. А ведь у них есть семьи, малолетние дети или престарелые родители, которых надо кормить и содержать…".

Эта информация также не соответствует действительности. Учитывая серьезность представленных обвинений в адрес Агентства, НА "Узбеккино" вынужденно опубликовать цифры полученных гонораров за произведённую продукцию за последние восемь месяцев лицами, подписавшими открытое письмо:

Хамидулла Махмудходжаев – 87 миллионов сумов;

Гаяне Матевосян – 80 миллионов сумов;

Нилуфар Кудратиллаева – 47 миллионов сумов;

Дмитрий Власов – 46 миллионов сумов;

Фаина Митугулина – 45 миллионов сумов;

Татьяна Коробова – 30 миллионов сумов;

Нозим Тулаходжаев – 27 миллионов сумов.

Вышеуказанные гонорары начислены в соответствии с действующими расценками на производство анимационной продукции.

Ввиду вышеизложенного просим впредь не вводить общественность в заблуждение и не размещать в СМИ ложные сведения. Мы полагаем, что люди, которые производят мультпродукцию для детей, призванную воспитывать справедливость и говорить правду, однозначно должны своим поведением в обществе соответствовать тем положительным образам, которые они создают.

3. Анализ, проведённый НА "Узбеккино" показывает, что создаваемые сегодня ГУП "Студия мультипликационных фильмов" короткометражные анимационные фильмы, на которые затрачиваются огромные госсредства, не привлекают внимания юных зрителей Узбекистана.

В своей работе большинство из подписавших обращение применяет устаревшую систему создания анимационного контента в 2D-формате. В связи с этим НА "Узбеккино" считает необходимым направить выделенные госсредства на создание нового, современного и востребованного контента у детской аудитории.

Изучив зарубежный опыт и детские мультипликационные сериалы, пользующиеся популярностью как за рубежом, так и в нашей стране, "Узбеккино" приступило к внедрению нового жанра (edutainment: education + entertainment), который направлен на совмещение познания и развлечения.

С целью капитальной модернизации технической базы Агентством заключен контракт на техническое переоснащение всех подведомственных студий, в том числе мультипликационной. Одним из важных направлений этого проекта является подготовка и переподготовка специалистов в современной мультипликации.

Агентство считает некорректными высказывания и обвинения в непрофессионализме в адрес своих коллег по цеху – представителей частных студий – со стороны лиц, подписавших обращение.

Анализ показывает, что фильмы, создаваемые частными студиями в формате 3D, получают более высокие рейтинги по отношению к создаваемой государственной мультстудией продукции и более востребованы как в Интернете, так и на телевидении. В связи с этим часть заказов создается в тандеме с частными студиями.

4. В данном письме мультипликаторов заявлено следующее: "Гендиректор "Узбеккино" установил новые правила финансирования государственных фильмов, заявляя: "Если запущу ваш мультфильм, то дам на его производство только 60 процентов из запланированных Минфином денег, а остальные находите сами, на улице".

НА "Узбеккино" считает, что налицо преднамеренное искажение цитат и фактов. К сожалению, авторы обращения не владеют элементарными понятиями современного менеджмента кинопроизводства, в частности – системой co-production, когда речь идёт о привлечении в качестве партнеров заинтересованных организаций как из частного, так и из государственного сектора. Данная практика уже начала внедряться НА "Узбеккино" в производство документальных и художественных фильмов.

5. В открытом письме пишется о том, что "Он (генеральный директор) назначил директором нашей "Мультстудии" владельца частной студии Бехзода Саломова, что уже юридически незаконно, так как частный предприниматель не имеет права возглавлять государственную студию".

Это также не соответствует действительности. Учитывая деловые качества нынешнего руководителя ГУП Б. Саломова, его кандидатура была предложена самим коллективом студии и сообществом мультипликаторов в качестве кандидата на пост директора. Среди единогласно проголосовавших за его кандидатуру – большинство из подписавших данное открытое письмо. В итоге Б. Саломов уволился и вышел из состава учредителей студии "Футурист" для полноценного руководства ГУПом.

6. НА "Узбеккино" сожалеет, что в анимационной студии вот уже несколько лет нет единства и сплоченности, и периодически возникают распри и подобные письма. Однако нас радует тот факт, что сторонников реформ среди аниматоров Узбекистана в разы больше, чем подписавших опубликованное письмо. В связи с этим считаем, что группе, подписавшей это обращение, неправильно представляться общественности как "коллектив мультипликаторов ГУП "Студия мультипликационных фильмов".

7. НА "Узбеккино" не раз информировало о том, что некоторыми лицами с вовлечением работников киноотрасли ведется целенаправленная работа по публичной дискредитации процесса реализации руководством НА "Узбеккино" проектов, направленных на реформирование киноотрасли.

В сети Интернет и некоторых крупных СМИ с национальной аудиторией намеренно организовываются размещения необъективных материалов, обращений и интервью представителей киноотрасли без представления точки зрения НА "Узбеккино". В связи с этим, не подвергая сомнению профессионализм и объективность СМИ, которые предоставляют платформу для такого рода материалов, просим перед публикацией перепроверять подобную информацию и обращаться за подтверждением в Агентство.

Национальное агентство "Узбеккино" оставляет за собой право публиковать определенного рода документы с целью защиты статуса национального кинематографа от безосновательных обвинений и клеветы со стороны некоторых кинематографистов.

Национальное агентство "Узбеккино" в очередной раз заявляет о готовности к диалогу по всем вопросам реформирования и развития киноотрасли страны.