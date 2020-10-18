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  • 18 октябрь 2020 16:05
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Выявлен увеличивающий в два раза риск смерти от COVID-19 фактор

Риск смерти от COVID-19 увеличивается в два раза при заболевании почек. К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона. Исследование опубликовано в Anaesthesia.

 

Выявлен увеличивающий в два раза риск смерти от COVID-19 фактор

 

Эксперты изучили данные 372 пациентов с коронавирусом, госпитализированных в реанимации четырех больниц Лондона и Бирмингема с 10 марта по 23 июля. У 216 были проблемы с почками, хронические или вызванные инфекцией. Из них скончались 107 человек (около 50%). Из числа остальных 156 пациентов без патологий почек умерли 32 человека (21%).

 

Исследователи связали это с воздействием вируса на организм в целом, «перекрестной связью» между легкими и почками, а также применением токсичных средств при лечении COVID-19.

 

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