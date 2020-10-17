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  • 17 октябрь 2020 13:01
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В МИД обратились к узбекистанцам, находящимся и планирующим посетить Турцию

В связи с ужесточением карантинных мер со стороны правоохранительных органов Турции внешнеполитическое ведомство опубликовало памятку для узбекистанцев, которые собираются посетить или находятся в этой стране.

 

В МИД обратились к узбекистанцам, находящимся и планирующим посетить Турцию

 

 

По данным Генерального консульства Узбекистана в Стамбуле, после восстановления в сентябре текущего года регулярных авиасообщений по направлению «Ташкент-Стамбул-Ташкент», поток наших граждан в Турцию по различным целям (бизнес, лечение, учеба, туризм и др.) значительно увеличился.

 

Необходимо отметить, у некоторых граждан, которые сдают ПЦР-тест на COVID-19 до возвращения в Узбекистан, выходят положительные результаты.

 

Согласно протоколам заинтересованных министерств и ведомств Турции, иностранные граждане, имеющие страховку на случай заболевания COVID-19, лечатся в государственных клиниках бесплатно. Кроме того, в случае текучести заболевания в легкой форме турист остается в специализированном номере гостиницы сроком 10-14 дней, при этом, расходы также покрываются за счет страховки.

 

Вместе с тем, имеются случаи, когда на обязательном карантине в гостиницах вынуждены пребывать узбекистанцы, имевшие непосредственный контакт с инфицированными лицами. При этом, страховка, в данных случаях не предусматривает покрытие расходов за нахождение в гостинице, так как гражданин не заражен COVID-19.

 

В этой связи, в МИД Узбекистана призвали граждан, намеревающихся посетить Турцию, в обязательном порядке:

 

— приобретать медицинские страховки на случай заражения COVID-19;

— предусмотреть включение в договор страховки пункт о покрытии расходов за обязательное содержание на карантине в случае контакта с инфицированными COVID-19 если результат ПЦР-теста отрицательный;

— получить у страховых агентов конкретный алгоритм действий в случае инфицирования коронавирусом.

 

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