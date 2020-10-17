В Узбекистане цены на продовольствие растут быстрее мировых. Мирзиёев поручил изменить ситуацию

В последнее время в Узбекистане цены на мясо, яйца, растительное масло и сахар резко выросли. Если на мировом рынке цены на растительное масло за последние 9 месяцев выросли в среднем на 15 процентов, то в Узбекистане рост составил 26 процентов. В мире сахар подешевел на 5 процентов, в нашей стране подорожал на 23 процента, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Эти проблемы были обсуждены на видеоселекторном совещании, которое в пятницу провел Шавкат Мирзиёев.

"Если не принять необходимые меры уже сегодня и не изменить действующую систему, завтра – зимой и весной – ситуация усложнится. Люди, особенно малообеспеченные граждане будут довольны, если мы увеличим поставки продовольствия и стабилизируем цены на рынке" – отметил Шавкат Мирзиёев.

Президент подчеркнул, что каждый хоким области, района и города должен располагать точными расчетами по потребностям населения в мясе, яйцах, муке, масле, сахаре, рисе, картофеле, моркови и луке, источникам поставок этих продуктов на срок до мая следующего года.

В каждом регионе будут созданы отдельные фонды продовольственной безопасности. За счет средств фонда руководители регионов с привлечением предпринимателей наладят ввоз основных видов продуктов питания из других регионов или зарубежных стран в те регионы, в которых чувствуется нехватка продукции.

Предприниматели, участвующие в таких поставках, получат компенсацию по процентам кредита за счет Фонда по поддержке предпринимательства.

Было указано на необходимость расширения участия крупных зарубежных производителей в местных биржевых торгах в целях удешевления импортируемой продовольственной продукции.





Отмечена важность закрепления областей за каждым районом города Ташкента для организации в них точек продажи сельхозпродукции.

Теперь хокимы областей, районов, городов и руководители секторов должны отчитываться перед населением о созданной на их территории системе продовольственного обеспечения, условиях и ценах на рынке.