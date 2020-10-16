Принят закон о геномной регистрации граждан

В Узбекистане планируют использовать геномную информацию для выявления преступлений, об этом говорится в законопроекте.

Геномная регистрация - это получение, хранение и использование биологического материала и содержащейся в нем индивидуальной информации об определенных фрагментах ДНК человека. С помощью полученных данных значительно облегчается идентификация личности человека.

Депутаты Олий Мажлиса приняли во втором чтении разработанный МВД законопроект "О государственной регистрации генома".

"Данные ДНК будут использоваться в расследовании преступлений и нераскрытых дел, в розыске пропавших без вести граждан Узбекистана, иностранцев и лиц без гражданства, при выяснении личности неопознанных трупов и в установлении родственников", - говорится в сообщении.

Добровольная регистрация проводится на платной основе по письменному заявлению физлиц. Оплата будет взиматься в порядке и размере, которые будут устанавливаться правительством страны, отбор материала должен осуществляется в присутствии их законных представителей, указывается в законопроекте.

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