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  • 16 октябрь 2020 14:36
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В Ташкенте начались съёмки фильма Михалкова "Мистер Нокаут"

В Ташкенте начались съёмки фильма Михалкова "Мистер Нокаут"Российский режиссер Артем Михалков приехал в Узбекистан на съемки спортивной драмы "Мистер нокаут". Картина будет сниматься в Ташкенте, Чирчике, Янгиабаде и на Чарваке. Идет кастинг узбекских актеров, которые будут участвовать в фильме.

 

"Во время всех своих поездок я наблюдал, как развивается узбекское кино. В этом году талантливая молодежь отправляется на учёбу во ВГИК и это замечательно, потому что специалисты всегда нужны и это вопрос номер один для любого кинопроизводства, неважно для российского или узбекского, ставку нужно делать на профессионалов, воспитывать профессиональную молодёжь", – рассказал Артем Михалков.

 

Фильм "Мистер нокаут" – это биографическая драма, рассказывающая о судьбе знаменитого советского боксера Валерия Попенченко, победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио, двукратного чемпиона Европы, шестикратного чемпиона СССР и единственного советского боксера-обладателя кубка Вэла Баркера, который вручается самому техничному боксёру Олимпийских игр.

 

В роли олимпийского чемпиона Валерия Попенченко выступит актер Виктор Хориняк, а вот его тренера – Григория Кусикьянца планируется, что сыграет Сергей Безруков.

 

Юность будущего олимпийского чемпиона прошла в послевоенные годы в Ташкентском суворовском училище. И именно эта деталь биографии прославленного спортсмена явилась основополагающим фактором для выбора локаций в Узбекистане.


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