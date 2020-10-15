Узбекистан планирует освободить от НДС импорт и продажу масла, мяса, сахара и картофеля. Это позволит снизить цену на эти продукты, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные депутата Расула Кушербаева.

Это, по словам депутата, должно привести к снижению цен на растительное масло, мясо и другие потребительские товары на рынках, стоимость которых в последнее время растет.

Изменения будут внесены в Налоговый кодекс Узбекистана. Депутаты уже поддержали соответствующий законопроект, теперь планируется, что он будет рассмотрен на ближайшем заседании Сената.

Законопроект предусматривает:

·с 15 октября 2020 года до 1 января 2021 года в Узбекистане импорт сахара, его сырья и торговлю этими продуктами освободят от налога на добавленную стоимость (НДС).

·до 1 июля 2021 года от НДС освободят импорт картофеля, растительного масла, мяса (говядина, баранина, курятина и другие), животных и птиц, а также торговлю этими продуктами.

"Эти процедуры будут применяться не только к импорту продукции, но и к предпринимателям, которые занимаются торговлей этими продуктами на внутреннем рынке. Поэтому в последующих чтениях в текст законопроекта были внесены изменения", – отметил Кушербаев.