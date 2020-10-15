Глава КНР Си Цзиньпин планирует посетить Узбекистан

Узбекистан ведет подготовку к предстоящему государственному визиту председателя КНР Си Цзиньпина и планирует провести онлайн-встречу с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, сообщила пресс-служба главы государства. Си Цзиньпин заявлял о готовности посетить Узбекистан еще в июле.

Президент Шавкат Мирзиёев 14 октября провел совещание, на котором критически рассмотрен ход реализации торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных проектов совместно с Китаем и Республикой Корея, а также определены новые точки роста сотрудничества.

Отмечается, что за 8 месяцев текущего года объем торгового оборота Узбекистана с Китаем достиг 4 млрд долларов, с Южной Кореей — 1,4 млрд долларов.

За этот период поставки в Китай снизились на 42,3% в текстильном секторе, на 33,1% в химической и нефтехимической промышленности, на 18,1% в аграрной отрасли. Кроме того, в Сурхандарьинской, Бухарской и Кашкадарьинской областях допущена пассивность в экспорте в Южную Корею, говорится в сообщении.

На совещании указано, что главы регионов и отраслей все еще мало осознают важность экспорта, их стиль работы в этой сфере не отвечает сегодняшним требованиям.

«Каждый руководитель должен постоянно работать над этими вопросами, разрабатывая эффективные предложения по повышению конкурентоспособности продукции, снижению ее себестоимости и выводу на внешние рынки», — заявил президент.

Кроме того, отмечена важность эффективного использования открытой экономической политики Китая и выгодное географическое положение Узбекистана. Поручено организовать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью на рынок Южной Кореи посредством авиатранспорта.

За последние три года было освоено 3,9 млрд долларов капиталовложений из КНР и 850 млн долларов — из Республики Корея. Однако реализация некоторых инвестпроектов затягивается, отмечает пресс-служба.

«Времена меняются, меняются и требования. Анализируем состояние всех отраслей. Принимаются решения по их развитию. И результат должен быть соответствующим. Экономическая устойчивость гарантируется повышением экспортных и инвестиционных показателей», — сказал Шавкат Мирзиёев.

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