Хочешь гарантированно поступить в вуз – получи сертификат о знании общеобразовательных предметов

Согласно постановлению Кабинета Министров от 12 октября 2020 года, с 1 декабря текущего года будет постепенно внедряться национальная система тестирования для оценки уровня знаний общеобразовательных дисциплин, актуальных для бакалавриата, пишет УзА.

С начала 2021/2022 учебного года года вводится порядок, при котором абитуриент с сертификатом о знании общеобразовательных предметов (кроме иностранных языков) при сдаче тестов на поступление в вузы к максимальному количеству баллов, установленному для данного предмета получает количество баллов, пропорционально проценту усвоения общеобразовательных знаний, отраженному в сертификате.

Аттестация по общеобразовательным предметам будет проводиться в следующие сроки:

• 1 декабря 2020 года по родному языку и литературе (узбекский язык и литература, русский язык и литература, каракалпакский язык и литература) и математике;

• 1 февраля 2021 г. по химии и биологии;

• в 2022-2024 годах по физике, географии и истории.

Контрольные вопросы для сертификации разрабатываются Министерством народного образования и Инспекцией по контролю качества образования.

За выдачу сертификата с заявителя взимается сбор, равный 1,5 БРВ (334 500 сумов). Данный документ выдается в электронном виде сроком на 3 года тем, кто набрал не менее 60% от максимального балла на тесте.

Для прохождения тестирования абитуриентам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ГЦТ.