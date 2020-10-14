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  • 14 октябрь 2020 9:28
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Узбекистан впервые в истории избран в Совет ООН по правам человека

Узбекистан впервые в истории избран в Совет ООН по правам человека

Узбекистан впервые в своей истории избран членом Совета ООН по правам человека, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на данные МИД.

 

Совет по правам человека (СПЧ) – межправительственный орган системы ООН, в состав которого входят 47 государств, ответственных за поощрение и защиту всех прав человека по всему миру. СПЧ заменил собой комиссию ООН по правам человека. Заседания Совета по правам человека проходят в офисе ООН в Женеве.

 

Официальный представитель председателя Генассамблеи ООН Бренден Варма заявил, что членство в СПЧ открыто для всех государств-членов ООН, и срок полномочий государства-члена составляет три года. Выборы проводятся путем тайного голосования, и страна-кандидат должна получить как минимум 97 голосов.

 

Кроме Узбекистана в совет на следующие три года были избраны еще 14 стран: Боливия, Великобритания, Габон, Китай, Кот-д`Ивуар, Куба, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Сенегал, Россия, Украина, Франция. Совет в новом составе приступит к работе 1 января 2021 года.


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