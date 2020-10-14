Опубликован проект документа о переносе выходных дней в 2021 году

Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана опубликовало для общественного обсуждения проект постановления «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2021 году». Об этом пишет gazeta.uz.













Документом предлагается установить дополнительные нерабочие дни в 2021 году:

·четверг 2 сентября;

·пятницу 3 сентября.

Кроме того, планируется перенос выходных дней в 2021 году:

·с субботы 27 марта на понедельник 22 марта.

Проектом также предлагается определить субботу 2 января, субботу 4 сентября и понедельник 22 марта нерабочими днями для всех работников, независимо от вида рабочей недели.

Ранее заместитель премьер-министра — председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов на презентации проектов по развитию туризма сообщил, что намечено возобновить практику Golden Week с продлением выходных до пяти дней (праздничные дни, объединенные с выходными).

Обсуждение проекта продлится до 28 октября.