Налоговые органы планируют получить доступ к информации о движении денежных средств на пластиковых картах узбекистанцев

Podrobno.uz.
Эта норма предусмотрена проектом указа президента Узбекистана "О мерах по кардинальному сокращению теневой экономики".
В частности, данным документом предлагается предоставить налоговым органам доступ в режиме реального времени к информации о движении денежных средств на пластиковых картах (свыше 5 миллионов сумов и (или) 10 транзакций в день), а также об остатке денежных средств на начало каждого месяца.
Данные должны будут предоставлять "ЕОПЦ" (Uzcard) и "НПМПЦ" (Humo).
Кроме того, налоговики хотят получать информацию о депозитах, кредитах и движении денежных средств на банковских счетах юридических и физических лиц на основе автоматических электронных запросов в Центральный банк.
Среди других интересных данных, которые намерены собирать налоговые органы:
·Сведения об использованной электроэнергии, природном газе и воды юридическими и физическими лицами
·Информация о зарегистрированных актах гражданского состояния и их составе
·Информация о депозитах, кредитах и движении денежных средств на банковских счетах юридических и физических лиц на основе автоматических электронных запросов налоговых органов
В этот целом перечень состоит из 19 пунктов, в которые могут вноситься изменения.