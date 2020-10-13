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  • 13 октябрь 2020 12:11
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Налоговые органы планируют получить доступ к информации о движении денежных средств на пластиковых картах узбекистанцев

Налоговые органы планируют получить доступ к информации о движении денежных средств на пластиковых картах узбекистанцев

Налоговые органы планируют получить доступ к информации о движении денег на пластиковых картах узбекистанцев, сообщает Podrobno.uz.

 

Эта норма предусмотрена проектом указа президента Узбекистана "О мерах по кардинальному сокращению теневой экономики".

 

В частности, данным документом предлагается предоставить налоговым органам доступ в режиме реального времени к информации о движении денежных средств на пластиковых картах (свыше 5 миллионов сумов и (или) 10 транзакций в день), а также об остатке денежных средств на начало каждого месяца.

 

Данные должны будут предоставлять "ЕОПЦ" (Uzcard) и "НПМПЦ" (Humo).

 

Кроме того, налоговики хотят получать информацию о депозитах, кредитах и движении денежных средств на банковских счетах юридических и физических лиц на основе автоматических электронных запросов в Центральный банк.

 

Среди других интересных данных, которые намерены собирать налоговые органы:

·Сведения об использованной электроэнергии, природном газе и воды юридическими и физическими лицами

·Информация о зарегистрированных актах гражданского состояния и их составе

·Информация о депозитах, кредитах и движении денежных средств на банковских счетах юридических и физических лиц на основе автоматических электронных запросов налоговых органов

 

В этот целом перечень состоит из 19 пунктов, в которые могут вноситься изменения.


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