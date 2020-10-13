В Узбекистане создадут мультфильм про коррупцию

Национальное агентство «Узбеккино» сообщило о начале создания нового мультфильма «Дино и Завр», основной темой которого станет коррупция.

По заказу Национального агентства «Узбеккино» студия Futurist MG приступила к работе над анимационным сериалом «Дино и Завр». Об этом сообщили в пресс-службе «Узбеккино».

В данном сериале главная тема — коррупция, а история рассказана старым дедушкой. Главные герои — Дино и Завр, принадлежащие к семейству динозавров. Один из главных героев, Дино, в сериале является взяточником. Каждая серия будет заканчиваться финалом с определенным поучительным смыслом.

Сериал состоит из 10 частей и предназначен для детской аудитории от 3 до 10 лет.