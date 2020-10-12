Президент поручил заняться развлекательными сайтами и телеканалами с пиратским контентом

В Узбекистане существует серьезная проблема использования в коммерческих целях произведений искусства и литературы без согласия автора, сообщает Podrobno.uz

Об этом говорилось в понедельник на совещании, посвященном совершенствованию системы охраны объектов интеллектуальной собственности, которое провел Шавкат Мирзиёев.

На мероприятии было отмечено, что на действующих в Узбекистане онлайн-кинотеатрах, взимающих плату за просмотр по подписке, размещено более 30 тысяч фильмов, сериалов, клипов и мультфильмов, но авторы не получают никаких отчислений.

Президент поручил Агентству информации и массовых коммуникаций и Агентству интеллектуальной собственности изучить зарегистрированные в стране развлекательные сайты, радио- и телеканалы, обеспечить интересы авторов.

"Если укрепим защиту интеллектуальной собственности, это тоже послужит надежным фундаментом для третьего Ренессанса", – сказал президент.

Кроме того, отмечалось, что практика регистрации отдельными предпринимателями товарных знаков, идентичных известным международным брендам, препятствует притоку иностранных инвестиций. Даны указания по упорядочению деятельности в этом направлении.