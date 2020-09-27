В академических лицеях Узбекистана с 15 октября начнутся занятия в традиционном режиме, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Минвуза.

Согласно процедуре, вопрос о начале образовательного процесса в академических лицеях, готовых к началу нового учебного года в традиционном формате, будут обсуждать районные (городские) Кенгаши народных депутатов.

Перед этим лицеи должны выполнить все санитарно-эпидемиологические требования и провести опрос родителей для определения сроков и формы начала образовательного процесса.





При этом после запуска лицеев обучение в традиционной форме, то есть посещение учащимися учебного заведения, не будет считаться обязательным. Учащиеся могут продолжить свое обучение и онлайн.

Исходя из требований карантина, общежития учащихся и столовые/буфеты в учебных заведениях не будут работать.