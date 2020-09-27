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  • 12 октябрь 2020 10:23
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В академических лицеях Узбекистана с 15 октября начнутся занятия в традиционном режиме

В академических лицеях Узбекистана с 15 октября начнутся занятия в традиционном режиме, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Минвуза.

  

В академических лицеях Узбекистана с 15 октября начнутся занятия в традиционном режиме

 

Согласно процедуре, вопрос о начале образовательного процесса в академических лицеях, готовых к началу нового учебного года в традиционном формате, будут обсуждать районные (городские) Кенгаши народных депутатов.

 

Перед этим лицеи должны выполнить все санитарно-эпидемиологические требования и провести опрос родителей для определения сроков и формы начала образовательного процесса.


При этом после запуска лицеев обучение в традиционной форме, то есть посещение учащимися учебного заведения, не будет считаться обязательным. Учащиеся могут продолжить свое обучение и онлайн.

 

Исходя из требований карантина, общежития учащихся и столовые/буфеты в учебных заведениях не будут работать.


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Общество / Новости Узбекистана
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