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  • 10 октябрь 2020 9:40
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В Узбекистане снизили стоимость тонировки задних боковых стекол

В Узбекистане снизили стоимость тонировки задних боковых стекол

В Узбекистане снижена цена на тонировку (затемнение) задних боковых стекол автомобилей, следует из постановления Кабинета Министров от 9 октября.

 

Теперь ставка платежей за выдачу разрешения на тонировку задних боковых стекол автомобилей (категории M1, N1 и N2) для физических лиц составляет 5 базовых расчетных величин или 1 млн 115 тысяч сумов (было 10 БРВ или 2,23 млн сумов). Ставка для юрлиц осталась без изменений — 10 БРВ, сообщаетgazeta.uz.

 

Кроме того, сохранилась стоимость тонировки передних и задних боковых стекол физлиц и юрлиц — 50 БРВ (11,15 млн сумов).

 

Напомним, запрет на тонировку стекол автомобилей действовал в Узбекистане более 15 лет. МВД долгое время обосновывало запрет соображениями безопасности. Летом 2018 года, после обращений граждан в парламент и к властям, правительство разрешило тонировку, но цена оказалась неподъемной для основной части населения — 90 минимальных зарплат для физических лиц в год. В мае 2019 года штраф за тонировку без разрешения был повышен в 25 раз — с 1 до 25 МРЗП, а в августе — снижена цена.

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В августе прошлого года правительство смягчило требования, отменив необходимость получения разрешения на тонировку заднего стекла и значительно снизив ежегодную стоимость разрешения на тонировку боковых стекол. Однако вопрос дороговизны услуги продолжает подниматься регулярно, в том числе депутатами


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