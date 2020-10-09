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  • 9 октябрь 2020 16:04
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Главы стран ЦА выступили с заявлением по Кыргызстану

Главы стран ЦА выступили с заявлением по Кыргызстану

Президенты Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана выпустили совместное заявление о событиях в Кыргызстане. Документ опубликован на сайте главы Казахстана, сообщает Gazeta.uz.

 

«Происходящие события в братском Кыргызстане вызывают нашу серьезную обеспокоенность. Мы как близкие соседи, связанные многовековыми узами дружбы, добрососедства, общих культурных и духовных ценностей, призываем народ Кыргызстана в эти сложные дни проявить присущую ему мудрость ради сохранения мира и восстановления стабильности в стране», — говорится в заявлении.

 

Главы четырех центральноазиатских государства выразили надежду, что все политические партии и общественные круги Кыргызстана приложат необходимые усилия для обеспечения мира и спокойствия, решения возникших вопросов при непременном соблюдении Конституции и национального законодательства.

 

«Благополучие Кыргызстана является важным фактором региональной безопасности и устойчивого развития всей Центральной Азии. Наши страны имеют одно прошлое и строят общее будущее, — подчеркивается в заявлении.

 

Лидеры четырех стран напомнили, что государства региона, разделяя общие цели, укрепляют региональное сотрудничество по расширению торгово-экономических, инвестиционных, транспортно-коммуникационных и культурно-гуманитарных связей, приграничного и межрегионального взаимодействия.

 

«Двигаясь по пути дальнейшего укрепления центральноазиатской солидарности, мы всегда будем поддерживать народ Кыргызстана в его стремлении к единству, мирному, независимому развитию и процветанию», — резюмируется в заявлении.


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