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  • 9 октябрь 2020 11:43
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Изменено направление движения грузовых машин, въезжающих на территорию области по маршруту «Ташкент-Джизак»

В связи с ненадлежащим состоянием и пониженной грузоподъемностью железобетонного моста через коллектор «Шуразак», расположенный на 90-м километре автомобильной дороги «Ташкент-Душанбе» М-34, проходящей через Сырдарьинский район, движение грузовых машин временно запрещено. Направление маршрута автотранспортных средств, перевозящих тяжелые грузы, изменено.

 

Изменено направление движения грузовых машин, въезжающих на территорию области по маршруту «Ташкент-Джизак»

 

Грузовые автомобили, временно въезжающие на территорию области по маршруту «Ташкент-Джизак», могут продолжить движение по 70-83 км автомагистрали международного значения «Ташкент-Душанбе» М-34, 0-5 км трассы 4К-643 «Сырдарья-Малик-Бахт», 9-17 км автотрассы 4К-642 «Синдоробод-Сафар ота-Малик-Бахт», а также 94-104 км трассы М-34 «Ташкент-Душанбе».


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