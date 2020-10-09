» » » Сколько должны стоить Ремдесивир и Инфлювак в Узбекистане?
﻿
  • 9 октябрь 2020 9:15
  • 52

Сколько должны стоить Ремдесивир и Инфлювак в Узбекистане?

Сколько должны стоить Ремдесивир и Инфлювак в Узбекистане?

В последнее время в республике наблюдается острый дефицит противовирусного препарата Ремдесивир и вакцины от гриппа Инфлювак. Рост цен на данные препараты на сегодняшний день составляет 1 800 000 сум и 250 000 сум соответственно.

 

В связи с этим, Агентством по защите прав потребителей проведено изучение, в ходе которого установлено следующее:

 

Всего за 9 месяцев 2020 года препарата Ремдесивир ввезено в республику 11 импортёрами, в количестве 56 109 упаковок, на общую сумму более 2 млн долл. США.

 

По расчётам Агентства минимальная розничная стоимость данного препарата должна составлять 457 000 сум, максимальная – 3 836 000 сум. Средняя розничная стоимость – 1 066 000 сум. Данная разница объясняется различной задекларированной стоимостью местными импортёрами, а также зависит от страны производства.

 

Всего за 9 месяцев 2020 года препарата Инфлювак, производства Нидерландов, ввезено в республику 2 импортёрами, в количестве 155 490 упаковок, на общую сумму около 800 тыс долл. США.

 

Минимальная розничная стоимость данной вакцины от гриппа должна быть не более 69 000 сум, максимальная – 102 000 сум. Средняя розничная стоимость – 86 000 сум.

 

Максимальная стоимость замечена за 4-валентной вакциной от гриппа, минимальная за 3-валентной.

 

Агентством продолжается проводится расчёт предельных розничных цен на лекарственные препараты, изучаются остатки лекарственных препаратов на оптовых складах и прогнозы их дальнейшей поставки, а также принимаются меры по борьбе с завышением цен.

 

Агентство напоминает субъектам предпринимательства, что систематические (два и более раза в течение одного года) нарушения аптеками лицензионных требований и условий, в том числе порядка ценообразования на лекарственные средства являются грубыми нарушениями, и могут быть основанием для лицензирующего органа прекратить действие лицензии аптеки.

 

ИСТОЧНИК


Похожие статьи:
﻿
В Узбекистане с 1 октября будут повышены цены на алкогольную продукцию

В Узбекистане с 1 октября будут повышены цены на алкогольную продукцию

Новости Узбекистана
﻿
Медицинские маски подорожали на 150−300%. Аптеки получили предупреждение

Медицинские маски подорожали на 150−300%. Аптеки получили предупреждение

Новости Узбекистана
﻿
В Ташкенте начали продаваться проездные карточки для метро

В Ташкенте начали продаваться проездные карточки для метро

Общество / Новости Узбекистана
﻿
Автосалоны предлагают приобрести за национальную валюту Cobalt и Lacetti

Автосалоны предлагают приобрести за национальную валюту Cobalt и Lacetti

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
В автосалонах столицы Cobalt, Lacetti и Matiz продаются без очереди

В автосалонах столицы Cobalt, Lacetti и Matiz продаются без очереди

Общество / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика