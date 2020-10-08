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  • 8 октябрь 2020 22:22
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Продажи автомобилей Škoda в Узбекистане стартуют в октябре

Продажи автомобилей Škoda в Узбекистане стартуют в октябре

Продажи автомобилей Škoda в Узбекистане стартуют в октябре. Первым будет внедорожник Kodiaq в двух комплектациях, сообщает Podrobno.uz.

 

Первым автомобилем Škoda в Узбекистане станет полноразмерный внедорожник Kodiaq 2021 модельного года, представленный в двух комплектациях: пятиместный Ambition и семиместный Style.

 

Для отечественного рынка данная модель предлагается с турбированным двигателем объемом 2 литра, мощностью 180 л.с. и крутящим моментом 320 н. м., роботизированной семиступенчатой коробкой DSG последнего поколения, полным приводом и панорамным люком.

 

Цены на автомобили будут объявлены уже в октябре, тогда же можно будет совершить предзаказ, оплатив часть стоимости автомобиля. Поставки первых автомобилей ожидаются в конце ноября текущего года.

 

"Хорошей новостью является стремительный отход узбекистанского автопрома от монобрендовой парадигмы, а также то, что это явление обусловлено сугубо рыночными факторами. По факту уже сейчас наши потребители могут выбирать из нескольких глобальных брендов. Я глубоко убежден, что всей отрасли в целом пойдет лишь на пользу присутствие производителей, прекрасно зарекомендовавших себя в мире с точки зрения качества и безопасности. Хочу отметить, что дебютная модель Škoda удостоена максимальной оценки экспертов в сфере безопасности: по результатам независимых испытаний European New Car Assessment Programme данному внедорожнику присужден наивысший рейтинг – пять звезд", – отметил заместитель председателя правления "Узавтосаноат" Сардор Таджиев.

 

Особое внимание планируется уделить процессам дистрибуции и сервиса. Так, в столице готовятся к открытию сразу два дилерских центра Škoda (Sergeli Autocenter и Driver’s Village), а строительство еще одного (Kokand Auto Trade) завершается в Коканде. В этих салонах можно будет не только приобрести автомобиль, но и проходить гарантийное и постгарантийное обслуживание.


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