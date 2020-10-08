Минфин предлагает ужесточить правила получения посылок из-за рубежа

Министерство финансов предлагает ужесточить правила получения посылок из-за рубежа, следует из проекта указа президента «О мерах по кардинальному сокращению теневой экономики». Об этом пишет spot.

В проекте предлагается уменьшить с 1 января 2021 года предельную норму ввоза в республику товаров, поступающих в адрес физического лица в международных курьерских отправлениях, не подлежащих обложению таможенными платежами, при первом получении в течение одного квартала с $1 000 до $200 долларов США и весом брутто не более 10 кг.

Последний раз эти правила менялись в июле 2018 года. Тогда утвердили ограничения:

·$1000 в течение квартала для товаров, поступающих в международный курьерских отправлениях;

·$100 — для товаров, поступающих в международных почтовых отправлениях.

Подробнее ознакомиться с проектом, внести в него предложения и замечания можно до 23 октября.