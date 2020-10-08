Физлицам могут разрешить оказывать услуги такси с 1 января

С 1 января 2021 года предлагается разрешить физическим лицам оказывать услуги по перевозке пассажиров в качестве самозанятых на легковых автомобилях вместимостью до пяти мест (включая водителя). Это следует из проекта указа президента «О мерах по кардинальному сокращению теневой экономики», разработанного Министерством финансов Узбекистана.

Если самозанятые будут перевозить пассажиров, используя для получения заказов мобильные приложения (агрегаторы такси), то, согласно проекту, помимо уплаты социального налога, налог на доходы физических лиц будет начисляться по сниженной на 50% ставке.

Кабинету Министров поручено в месячный срок утвердить порядок организации пассажирских перевозок самозанятыми, предусматривающий:

·удобный порядок прохождения медицинского осмотра, упрощение требований к техническому осмотру, внешнему виду и оснащению транспортных средств;

·обязательную регистрацию в специализированных электронных программных продуктах (агрегаторах), предоставляющих интерактивные услуги по поиску клиентов для нелинейных такси;

·возможность проведения взаиморасчетов на основе бесконтактных платежей.

Обсуждение проекта продлится до 23 октября.