» » » В Узбекистане утвердили размеры суперконтрактов
﻿
  • 8 октябрь 2020 12:58
  • 31

В Узбекистане утвердили размеры суперконтрактов

В Узбекистане утвердили размеры дифференцированного платного контракта (суперконтракта) на 2020/2021 учебный год по 265 направлениям для студентов, которым не хватило для поступления не более 4 баллов, но набравших 56,7 баллов и выше, сообщает пресс-служба Минюста.

 

В Узбекистане утвердили размеры суперконтрактов

 

Отмечается, что суперконтракт рассчитывается от основной суммы контракта с 10% скидкой и без стипендии. Например, стоимость контракта по направлению «Химия» сферы «Педагогика» составляет 6 млн 994 тыс. 143 сума, по данному направлению установлен коэффициент 8. Стоимость суперконтракта составит 55 млн 953 тыс. 144 сума.

 

Минимальная стоимость суперконтракта составляет 46 млн 170 тыс. 792 сума, максимальная – 220 млн 708 тыс. 350 сумов по направлению «Юриспруденция».


Похожие статьи:
﻿
Опубликована стоимость контрактов со стипендией и без нее на 2020/2021 учебный год

Опубликована стоимость контрактов со стипендией и без нее на 2020/2021 учебный год

Новости Узбекистана
﻿
Стоимость контрактов в вузах снижена на 10%

Стоимость контрактов в вузах снижена на 10%

Новости Узбекистана
﻿
От абитуриента до студента – имеющиеся возможности

От абитуриента до студента – имеющиеся возможности

Новости Узбекистана
﻿
Теперь студенты могут оплачивать контракт со стипендией или без нее

Теперь студенты могут оплачивать контракт со стипендией или без нее

Новости Узбекистана
﻿
Провалившие экзамены абитуриенты также могут стать студентами

Провалившие экзамены абитуриенты также могут стать студентами

Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика