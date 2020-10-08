В Узбекистане утвердили размеры суперконтрактов

В Узбекистане утвердили размеры дифференцированного платного контракта (суперконтракта) на 2020/2021 учебный год по 265 направлениям для студентов, которым не хватило для поступления не более 4 баллов, но набравших 56,7 баллов и выше, сообщает пресс-служба Минюста.

Отмечается, что суперконтракт рассчитывается от основной суммы контракта с 10% скидкой и без стипендии. Например, стоимость контракта по направлению «Химия» сферы «Педагогика» составляет 6 млн 994 тыс. 143 сума, по данному направлению установлен коэффициент 8. Стоимость суперконтракта составит 55 млн 953 тыс. 144 сума.

Минимальная стоимость суперконтракта составляет 46 млн 170 тыс. 792 сума, максимальная – 220 млн 708 тыс. 350 сумов по направлению «Юриспруденция».