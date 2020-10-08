Российский лоукостер "Победа" планирует организовать 12 рейсов в различные города Узбекистана, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Росавиации.

В частности, российская авиакомпания намерена открыть следующие рейсы:

Новосибирск – Самарканд (4 раза в неделю)

Екатеринбург – Самарканд (4 раза в неделю)

Санкт-Петербург – Бухара (4 раза в неделю)

Москва – Нукус (3 раза в неделю)

Москва – Бухара (4 раза в неделю)

Казань – Наманган (4 раза в неделю)

Екатеринбург – Наманган (4 раза в неделю)

Новосибирск – Фергана (4 раза в неделю)

Екатеринбург – Фергана (4 раза в неделю)

Москва – Карши (4 раза в неделю)

Москва – Навои (3 раза в неделю)

Москва – Ургенч (3 раза в неделю)

При этом выданные допуски не означают, что авиакомпания автоматически получает право совершать полеты по этим маршрутам сейчас. Разрешение начнет действовать только после открытия авиасообщения с Узбекистаном.

Напомним, что в Узбекистане сроком на два года до конца сезона ИАТА "зима 2022/2023" введен режим "Открытое небо" с возможностью дальнейшей пролонгации. Это касается аэропортов городов Карши, Нукус, Термез, Бухара, Навои, Ургенч (без каких-либо ограничений), а также Андижан, Фергана, Наманган и Самарканд (пятая свобода воздуха).

Практически это означает, что российская авиакомпания сможет получить беспрепятственный доступ в аэропорты и организовывать то число рейсов, которое она считает эффективным.

"Победа" – российская бюджетная авиакомпания, дочернее предприятие группы "Аэрофлот", базируется в московском аэропорту Внуково. Основана 16 сентября 2014 года, взамен прекратившего полёты из-за санкций Европейского союза "Добролёта". Суточный налёт самолетов авиакомпании в 2017 году был самым высоким в мире – 15-16 часов, что было выше, чем у крупнейших мировых лоукостеров – американской Southwest и ирландской Ryanair.