Uzbekistan Airways ввела ограничения на провоз ручной клади

«Теперь в салон самолёта можно взять только женскую сумочку, портфель, ноутбук и сумку с детскими принадлежностями, которая может понадобиться во время полёта с детьми. Остальные вещи необходимо сдать в багаж во время регистрации на рейс», - говорится в сообщении.
В пресс-службе также сообщили, что неиспользованный вес ручной клади добавляется к допустимой бесплатной норме провоза багажа.
«То есть, если при установленном весе ручной клади в 8 кг вы берете в салон только 2 кг, то остальные 6 бесплатно плюсуются к разрешенному весу для багажа», - отметили в компании.