Uzbekistan Airways ввела ограничения на провоз ручной клади

Как сообщили в пресс-службе компании Uzbekistan Airways, для соблюдения социальной дистанции, сокращения времени на рассадку, а также исключения лишних контактов, как между пассажирами, так и с членами экипажа, введены ограничения на провоз ручной клади.

«Теперь в салон самолёта можно взять только женскую сумочку, портфель, ноутбук и сумку с детскими принадлежностями, которая может понадобиться во время полёта с детьми. Остальные вещи необходимо сдать в багаж во время регистрации на рейс», - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что неиспользованный вес ручной клади добавляется к допустимой бесплатной норме провоза багажа.

«То есть, если при установленном весе ручной клади в 8 кг вы берете в салон только 2 кг, то остальные 6 бесплатно плюсуются к разрешенному весу для багажа», - отметили в компании.

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