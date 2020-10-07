В центре для лечения больных ковидом в Гулистане произошло ЧП, взорвался кислородный баллон.

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"Сегодня, 7 октября, в Сырдарьинской области в городе Гулистан на территории спортивного комплекса "Алпомиш" в 08:13 произошёл взрыв кислородного баллона. Отметим, что данный объект был переоборудован для лечения людей с коронавирусной инфекцией", – сообщили в МЧС.
Согласно первичной информации, кислородные баллоны были расположены на заднем дворе здания и использовались для подачи кислорода пациентам. По предварительным данным, конструкция спортивного комплекса уцелела, но понесла частичный ущерб.
Ситуация находится под полным контролем соответствующих служб.