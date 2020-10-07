В центре для лечения больных ковидом в Гулистане произошло ЧП, взорвался кислородный баллон.

В центре для лечения больных коронавирусом в Гулистане произошло ЧП, взорвался кислородный баллон, сообщает Podrobno.uz

"Сегодня, 7 октября, в Сырдарьинской области в городе Гулистан на территории спортивного комплекса "Алпомиш" в 08:13 произошёл взрыв кислородного баллона. Отметим, что данный объект был переоборудован для лечения людей с коронавирусной инфекцией", – сообщили в МЧС.

Согласно первичной информации, кислородные баллоны были расположены на заднем дворе здания и использовались для подачи кислорода пациентам. По предварительным данным, конструкция спортивного комплекса уцелела, но понесла частичный ущерб.

В эти минуты сотрудники МЧС, совместно с другими профильными службами эвакуируют людей из помещений в поврежденной части здания. К этому моменту совершенно точно установлено, что обошлось без жертв. Один человек госпитализирован с лёгкими травмами.

Ситуация находится под полным контролем соответствующих служб.