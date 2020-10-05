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  • 5 октябрь 2020 16:41
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Uzbekistan Airways пересмотрит тарифную политику

Uzbekistan Airways пересмотрит тарифную политику

Uzbekistan Airways направила в Министерство транспорта Узбекистана предложения по пересмотру своей тарифной политики, сообщил первый заместитель председателя правления авиакомпании Умид Хусанов, выступая в Антимонопольном комитете.

 

«Совместно со специалистами Всемирного банка проходим второй этап развития компании. Один из вопросов там – пересмотр тарифной политики. Документ от 1994 года устарел. Это минус для нашей отрасли. В рамках совместной работы со Всемирным банком документ пересмотрен, в целом он готов», – сказал Хусанов.

 

По его словам, в ближайшее время предложения будут рассмотрены Министерством транспорта.

 

«Тарифы, в том числе, зависят от расходов. Из-за пандемии мы полностью проработали свою структуру расходов, их сокращения. Уже есть конкретные меры. Не буду озвучивать цифры, но мы приняли все меры, чтобы сократить издержки. Надеюсь, что, как только мы полноценно заработаем после пандемии, будет результат», – добавил представитель компании.

 

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