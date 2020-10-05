В Узбекистане иностранцам упростили порядок регистрации

Кабинет Министров принял постановление «О мерах по упрощению порядка регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан». Об этом сообщает

Постановление принято в соответствии с указом президента «О мерах по реформированию порядка постоянной прописки и учета по месту пребывания».

Документом были утверждены:

·положение о порядке регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту временного пребывания на территории Республики Узбекистан;

·положение о порядке регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту постоянного проживания в Республике Каракалпакстан и областях;

·положение о порядке регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту постоянного проживания в городе Ташкенте и Ташкентской области.

Положение о порядке регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту временного пребывания на территории республики распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства (ЛБГ), прибывших из иностранных государств, имеющих удостоверение вида на жительство или ID-карту Республики Узбекистан, а также на лиц, постоянно проживающих на других территориях республики. Для этих категорий лиц документ определяет порядок процедуры временной регистрации через электронные системы подразделений миграции и оформления гражданства органов внутренних дел, средств размещения или лечебных учреждений.

Кроме того, положение о порядке регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту постоянного проживания в Узбекистане определяет порядок предоставления иностранным гражданам и ЛБГ, прибывшим из иностранных государств, имеющим удостоверение вида на жительство или ID-карту Узбекистана, лицам, постоянно проживающим на других территориях республики разрешения на постоянное проживание в республике, а также процедуру регистрации по месту постоянного проживания на территории республики этой категории лиц.

Документ также определяет порядки:

·постоянной регистрации в Республике Каракалпакстан и областях;

·оформления переезда в другое место;

·выезда в иностранное государство;

·прекращения вида на жительство и постоянной регистрации.

В Положении прописаны процедуры:

·выдачи иностранным гражданам и ЛБГ, прибывшим в область из иностранных государств, получения разрешения на постоянное проживание;

·постоянной регистрации в области иностранных граждан и ЛБГ, постоянно проживающих на других территориях республики;

·прекращения действия удостоверения вида на жительство и постоянной регистрации иностранного гражданина и ЛБГ, постоянно проживающего на территории области.

Положением о порядке регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту постоянного проживания в городе Ташкенте и Ташкентской области определены порядки:

·постоянной регистрации и выдачи разрешения на постоянное проживание иностранных граждан и ЛБГ в Ташкенте и Ташкентской области;

·оформления переезда в другое место, выезда в иностранное государство;

·прекращения действия удостоверения вида на жительство и постоянной регистрации иностранного гражданина и ЛБГ, постоянно проживающего в Ташкенте и Ташкентской области.

Первое и второе положения не применяются к иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Узбекистан в соответствии с законодательством по электронной туристической визе, либо без визы на срок до 60 дней, а также к сотрудникам дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств, представительств международных организаций и членам их семей.

МВД совместно с Мининфокомом, Минфином, Госкомтуризма поручено до 1 января 2021 года, в рамках практических мер по дальнейшему упрощению процедур по регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства обеспечить создание условий для оплаты госпошлины за оказанные услуги дистанционно, через биллинговую систему.