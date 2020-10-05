» » » В Узбекистане иностранцам упростили порядок регистрации
﻿
  • 5 октябрь 2020 13:15
  • 225

В Узбекистане иностранцам упростили порядок регистрации

В Узбекистане иностранцам упростили порядок регистрации

Кабинет Министров принял постановление «О мерах по упрощению порядка регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан». Об этом сообщает kun.uz.

 

Постановление принято в соответствии с указом президента «О мерах по реформированию порядка постоянной прописки и учета по месту пребывания».

 

Документом были утверждены:

·положение о порядке регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту временного пребывания на территории Республики Узбекистан;

·положение о порядке регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту постоянного проживания в Республике Каракалпакстан и областях;

·положение о порядке регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту постоянного проживания в городе Ташкенте и Ташкентской области.

 

Положение о порядке регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту временного пребывания на территории республики распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства (ЛБГ), прибывших из иностранных государств, имеющих удостоверение вида на жительство или ID-карту Республики Узбекистан, а также на лиц, постоянно проживающих на других территориях республики. Для этих категорий лиц документ определяет порядок процедуры временной регистрации через электронные системы подразделений миграции и оформления гражданства органов внутренних дел, средств размещения или лечебных учреждений.

 

Кроме того, положение о порядке регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту постоянного проживания в Узбекистане определяет порядок предоставления иностранным гражданам и ЛБГ, прибывшим из иностранных государств, имеющим удостоверение вида на жительство или ID-карту Узбекистана, лицам, постоянно проживающим на других территориях республики разрешения на постоянное проживание в республике, а также процедуру регистрации по месту постоянного проживания на территории республики этой категории лиц.

 

Документ также определяет порядки:

·постоянной регистрации в Республике Каракалпакстан и областях;

·оформления переезда в другое место;

·выезда в иностранное государство;

·прекращения вида на жительство и постоянной регистрации.

 

В Положении прописаны процедуры:

·выдачи иностранным гражданам и ЛБГ, прибывшим в область из иностранных государств, получения разрешения на постоянное проживание;

·постоянной регистрации в области иностранных граждан и ЛБГ, постоянно проживающих на других территориях республики;

·прекращения действия удостоверения вида на жительство и постоянной регистрации иностранного гражданина и ЛБГ, постоянно проживающего на территории области.

 

Положением о порядке регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту постоянного проживания в городе Ташкенте и Ташкентской области определены порядки:

·постоянной регистрации и выдачи разрешения на постоянное проживание иностранных граждан и ЛБГ в Ташкенте и Ташкентской области;

·оформления переезда в другое место, выезда в иностранное государство;

·прекращения действия удостоверения вида на жительство и постоянной регистрации иностранного гражданина и ЛБГ, постоянно проживающего в Ташкенте и Ташкентской области.

 

Первое и второе положения не применяются к иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Узбекистан в соответствии с законодательством по электронной туристической визе, либо без визы на срок до 60 дней, а также к сотрудникам дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств, представительств международных организаций и членам их семей.

 

МВД совместно с Мининфокомом, Минфином, Госкомтуризма поручено до 1 января 2021 года, в рамках практических мер по дальнейшему упрощению процедур по регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства обеспечить создание условий для оплаты госпошлины за оказанные услуги дистанционно, через биллинговую систему.


Похожие статьи:
﻿
Президент подписал указ о реформе системы прописки

Президент подписал указ о реформе системы прописки

Новости Узбекистана
﻿
Новый порядок регистрации иностранных граждан

Новый порядок регистрации иностранных граждан

Новости Узбекистана / Туризм
﻿
МВД запустило систему электронной регистрации по месту пребывания

МВД запустило систему электронной регистрации по месту пребывания

Новости Узбекистана / Туризм
﻿
1 июля истекает срок обмена паспортов старого образца

1 июля истекает срок обмена паспортов старого образца

Общество / Новости Узбекистана
﻿
Срок нахождения граждан Таджикистана в Узбекистане без регистрации будет увеличен

Срок нахождения граждан Таджикистана в Узбекистане без регистрации будет увеличен

Общество / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика