В Узбекистане внедрят систему управления энергопотреблением

В электроэнергетическую сферу Узбекистана будут внедрены система диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) и система управления энергопотреблением (EMS), сообщает

Данный проект реализуется в соответствии с программой «Цифровой Узбекистан – 2030», разработанной в рамках постановления президента страны «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства» от 28 апреля 2020 года и государственной программы «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики».

Цель проекта заключается в создании современной автоматизированной диспетчерской системы для управления электроэнергетической сферой, его реализация запланирована на 2020-2024 годы. Инвестиционный проект общей стоимостью в 90 миллионов долларов будет финансироваться за счет средств Всемирного банка.

«Реализация данного проекта даст возможность управления электроэнергетической сферой с помощью инновационных решений и современных цифровых технологий, – отмечает заместитель председателя правления АО «Национальные электрические сети Узбекистана» Феруз Курбанов. – Более того, посредством использования энергосберегающих технологий в линиях электропередачи предусмотрены снижение энергопотерь в системе, оперативный анализ чрезвычайных ситуаций, а с помощью современной интегрированной автоматизированной системы управления – повышение надежности и качества электроснабжения. В рамках проекта намечено также обучение и повышение квалификации молодых специалистов в развитых странах».

Работа по разработке техническо-экономической основы и тендерных документов по внедрению в АО «Национальные электрические сети Узбекистана» системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) и системы управления энергопотреблением (EMS) будет осуществляться совместно с отобранной с помощью международных тендеров компанией EDF-CIST (Électricité de France – Франция).