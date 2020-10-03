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  • 3 октябрь 2020 22:15
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С 1 ноября работникам здравоохранения будут выплачиваться надбавки за выслугу лет

С 1 ноября работникам здравоохранения будут выплачиваться надбавки за выслугу лет

Президент подписал постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления сферой здравоохранения».

 

Согласно документу в системе здравоохранения:

 

- вводится должность заместителя министра здравоохранения – начальника Главного управления здравоохранения Ташкента.

 

- упраздняется должность заместителя министра здравоохранения – генерального директора Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

 

Кроме того, в соответствии с постановлением:

 

- министр здравоохранения Каракалпакстана и начальники управлений здравоохранения областей назначаются на должность и освобождаются от должности министром здравоохранения по согласованию соответственно с председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстанв и хокимами областей;

 

- руководители территориальных медицинских учреждений назначаются на должность и освобождаются от должности соответственно министром здравоохранения Республики Каракалпакстан, начальниками управлений здравоохранения областей и начальником Главного управления здравоохранения Ташкента по согласованию с министром здравоохранения и соответственно председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, хокимами областей и Ташкента.

 

В документе также говорится, что с 1 ноября текущего года работникам центрального аппарата Министерства здравоохранения и территориальных органов управления здравоохранением выплачивается ежемесячная надбавка за выслугу лет (в коэффициентах к должностному окладу с учетом коэффициента стимулирования) в следующих размерах:

 

• от 1 года до 3 лет – 0,3;

 

• от 3 лет до 5 лет – 0,6;

 

• от 5 лет до 10 лет – 0,8;

 

• от 10 лет до 15 лет – 1;

 

• от 15 лет до 20 лет – 1,2;

 

• свыше 20 лет – 1,5.

 

ИСТОЧНИК


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