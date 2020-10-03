Абитуриенты с максимальными баллами перешли на «бюджет»

Абитуриент, подавший заявление на поступление в Ташкентский государственный юридический университет, после пересмотра результатов теста рекомендован к обучению на грантовой основе.
В день объявления итогов тестирования одной из самых обсуждаемых тем стала ситуация у абитуриентов, которые показали максимально возможный результат (в этом году из-за проведения тестов по двум предметам и изменения порядка подсчёта результатов максимальный балл составлял 189), но были рекомендованы к обучению на платно-контрактной основе. То есть даже решение тестов на 100% не давало гарантии стать студентом.
Как сообщили в пресс-службе ГЦТ, в настоящее время действительно пересматриваются результаты тестов, а для победителей республиканских и международных конкурсов и соревнований выделяются отдельные места.
«Для олимпиадников мы выделяем отдельные места, а абитуриентов возвращаем на бюджет. Сейчас мы собираем документы, позже будет предоставлена дополнительная информация», — отметили в пресс-службе центра.