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  • 3 октябрь 2020 22:10
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Абитуриенты с максимальными баллами перешли на «бюджет»

Абитуриенты с максимальными баллами перешли на «бюджет»

Результаты вступительных тестов абитуриентов, набравших максимальный балл и рекомендованных к обучению на платно-контрактной основе, пересмотрены. Теперь эти абитуриенты получили места на грантовой основе, пишет внимание блогер и юрист Хушнудбек Худайбердиев.

 

 

Абитуриент, подавший заявление на поступление в Ташкентский государственный юридический университет, после пересмотра результатов теста рекомендован к обучению на грантовой основе.

 

В день объявления итогов тестирования одной из самых обсуждаемых тем стала ситуация у абитуриентов, которые показали максимально возможный результат (в этом году из-за проведения тестов по двум предметам и изменения порядка подсчёта результатов максимальный балл составлял 189), но были рекомендованы к обучению на платно-контрактной основе. То есть даже решение тестов на 100% не давало гарантии стать студентом.

 

Абитуриенты с максимальными баллами перешли на «бюджет»

Государственный центр тестирования объяснил сложившуюся ситуацию тем, что согласно постановлению Кабинета Министров №226 от 13 октября 2008 года, победители республиканских и международных конкурсов и соревнований зачисляются в вузы без тестирования на грантовой основе, и что в некоторых направлениях грантовые места были заполнены такими абитуриентами. Однако Хушнудбек Худайбердиев напомнил, что таким абитуриентам должны быть выделены дополнительные места.

 

 

Как сообщили в пресс-службе ГЦТ, в настоящее время действительно пересматриваются результаты тестов, а для победителей республиканских и международных конкурсов и соревнований выделяются отдельные места.

 

«Для олимпиадников мы выделяем отдельные места, а абитуриентов возвращаем на бюджет. Сейчас мы собираем документы, позже будет предоставлена дополнительная информация», — отметили в пресс-службе центра.

 

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