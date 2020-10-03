Шавкат Мирзиёев пожелал Дональду Трампу и его супруге выздоровления от COVID-19

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил письмо президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает телеканал UzReport

"С большой тревогой и беспокойством воспринял весть о Вашем и госпожи Мелании Трамп заболевании коронавирусной инфекцией. Уверен, что в самые короткие сроки Вы победите эту болезнь и полностью выздоровеете, Вам вновь будет сопутствовать благополучие и Вы продолжите ответственную государственную деятельность", - говорится в письме.

Шавкат Мирзиёев пожелал Дональду Трампу и всем членам его семьи крепкого здоровья, спокойствия и новых сил.

Напомним, ранее стало известно, что у Дональда Трампа и его жены Мелании обнаружили коронавирусную инфекцию.

Личный врач 74-летнего президента Шон Конли рассказал, что глава государства чувствует себя хорошо и продолжит выполнять свои обязанности без каких-либо перебоев.