» » » Шавкат Мирзиёев пожелал Дональду Трампу и его супруге выздоровления от COVID-19
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  • 3 октябрь 2020 8:47
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Шавкат Мирзиёев пожелал Дональду Трампу и его супруге выздоровления от COVID-19

Шавкат Мирзиёев пожелал Дональду Трампу и его супруге выздоровления от COVID-19

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил письмо президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает телеканал UzReport.

 

"С большой тревогой и беспокойством воспринял весть о Вашем и госпожи Мелании Трамп заболевании коронавирусной инфекцией. Уверен, что в самые короткие сроки Вы победите эту болезнь и полностью выздоровеете, Вам вновь будет сопутствовать благополучие и Вы продолжите ответственную государственную деятельность", - говорится в письме.

 

Шавкат Мирзиёев пожелал Дональду Трампу и всем членам его семьи крепкого здоровья, спокойствия и новых сил.

 

Напомним, ранее стало известно, что у Дональда Трампа и его жены Мелании обнаружили коронавирусную инфекцию.

 

Личный врач 74-летнего президента Шон Конли рассказал, что глава государства чувствует себя хорошо и продолжит выполнять свои обязанности без каких-либо перебоев.


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