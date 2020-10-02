» » » Медвузам разрешили частично вернуться к очной форме обучения
﻿
  • 2 октябрь 2020 18:33
  • 76

Медвузам разрешили частично вернуться к очной форме обучения

Медвузам разрешили частично вернуться к очной форме обучения

Медицинским высшим учебным заведениям в системе Министерства здравоохранения Узбекистана разрешено частично возобновить очное обучение. Решение Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом принято «с учетом высокой потребности в медицинских работниках во время пандемии COVID-19», сообщила пресс-служба Минздрава.

 

Речь идет о возобновлении учебы в традиционной форме для студентов последних курсов бакалавриата, а также магистратуры и клинической ординатуры (резидентуры). С октября очную форму обучения возобновят:

·Ташкентская медицинская академия и ее филиалы;

·Ташкентский педиатрический медицинский институт;

·Каракалпакский медицинский институт;

·Ташкентский фармацевтический институт;

·Ташкентский государственный стоматологический институт;

·Андижанский государственный медицинский институт;

·Бухарский государственный медицинский институт;

·Самаркандский медицинский институт.

 

Напомним, 2020/2021 учебный год начался 2 сентября в дистанционной форме.


ИСТОЧНИК


Похожие статьи:
﻿
Ташкентский стоматологический институт закрыли на карантин

Ташкентский стоматологический институт закрыли на карантин

Новости Узбекистана
﻿
Сколько абитуриентов примут медицинские вузы, как изменится подготовка врачей в высшей школе

Сколько абитуриентов примут медицинские вузы, как изменится подготовка врачей в высшей школе

Новости Узбекистана
﻿
Объявлен рейтинг самых лучших вузов Узбекистана

Объявлен рейтинг самых лучших вузов Узбекистана

Новости Узбекистана
﻿
Опубликован список вузов для получения второго высшего образования

Опубликован список вузов для получения второго высшего образования

Общество / Новости Узбекистана
﻿
Частные клиники смогут оказывать ряд услуг по лечению психических расстройств

Частные клиники смогут оказывать ряд услуг по лечению психических расстройств

Общество / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика