Медвузам разрешили частично вернуться к очной форме обучения

Речь идет о возобновлении учебы в традиционной форме для студентов последних курсов бакалавриата, а также магистратуры и клинической ординатуры (резидентуры). С октября очную форму обучения возобновят:
·Ташкентская медицинская академия и ее филиалы;
·Ташкентский педиатрический медицинский институт;
·Каракалпакский медицинский институт;
·Ташкентский фармацевтический институт;
·Ташкентский государственный стоматологический институт;
·Андижанский государственный медицинский институт;
·Бухарский государственный медицинский институт;
·Самаркандский медицинский институт.
Напомним, 2020/2021 учебный год начался 2 сентября в дистанционной форме.