Медвузам разрешили частично вернуться к очной форме обучения

Медицинским высшим учебным заведениям в системе Министерства здравоохранения Узбекистана разрешено частично возобновить очное обучение. Решение Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом принято «с учетом высокой потребности в медицинских работниках во время пандемии COVID-19», сообщила пресс-служба Минздрава.

Речь идет о возобновлении учебы в традиционной форме для студентов последних курсов бакалавриата, а также магистратуры и клинической ординатуры (резидентуры). С октября очную форму обучения возобновят:

·Ташкентская медицинская академия и ее филиалы;

·Ташкентский педиатрический медицинский институт;

·Каракалпакский медицинский институт;

·Ташкентский фармацевтический институт;

·Ташкентский государственный стоматологический институт;

·Андижанский государственный медицинский институт;

·Бухарский государственный медицинский институт;

·Самаркандский медицинский институт.

Напомним, 2020/2021 учебный год начался 2 сентября в дистанционной форме.



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