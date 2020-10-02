Для съемок сериалов «Узбеккино» будут привлекать частные каналы

Национальное агентство «Узбеккино» впервые планирует снять сериалы совместно с частными телеканалами на условиях софинансирования. Об этом сообщила пресс-служба киноагентства.

Художественным советом «Узбеккино» рассмотрены проекты будущих совместных национальных сериалов. По пяти проектам – «Сунъий нафас» («Искусственное дыхание»), «Махалла», «Кодирхон», «Дард» («Болезнь»), «Орзулар палатаси» («Палата мечты») уже идет подготовка сценариев.

Как сообщили в «Узбеккино», сериалы будут о жизни учителей и врачей. Параллельно идет работа по формированию творческих групп указанных картин. О размере бюджетов сериалов не сообщается.

По словам секретаря художественного совета «Узбеккино» Ферузы Нодировой, среди телезрителей есть спрос на национальные сериалы, а для того, чтобы они могли конкурировать с зарубежными аналогами, необходимо представлять публике действительно серьезные кинопроекты.

ИСТОЧНИК