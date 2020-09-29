Опубликован график репатриационных рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы Узбекистана

Компания Uzbekistan Airways организует для граждан Узбекистана рейсы из России в семь регионов республики.

С целью создания благоприятных условий по возвращению на родину для граждан Узбекистана, авиакомпания Uzbekistan Airways запланировала репатриационные рейсы из Москвы (аэропорт Внуково) и Санкт-Петербурга в Андижан, Ургенч, Бухару, Термез, Самарканд, Фергану и Наманган.

Расписание рейсов (время местное):

5 октября. HY3622 Москва – Андижан 09:40/15:55

5 октября. HY3616 Москва – Ургенч 21:40/03:15

5 октября. HY3640 Санкт-Петербург – Самарканд 12:40/19:30

6 октября. HY3608 Москва – Бухара 08:10/14:05

6 октября. HY3610 Москва – Термез 21:00/03:15

6 октября. HY3636 Санкт-Петербург – Фергана 01:40/08:45

6 октября. HY3712 Санкт-Петербург – Термез 15:20/22:30

7 октября. HY3606 Москва – Самарканд 09:20/15:20

7 октября. HY3616 Москва – Ургенч 20:35/02:10

7 октября. HY3638 Санкт-Петербург – Ургенч 04:55/11:15

8 октября. HY3628 Москва – Фергана 07:05/13:20

8 октября. HY3606 Москва – Самарканд 21:00/03:00

9 октября. HY3622 Москва – Андижан 08:50/15:05

9 октября. HY3608 Москва – Бухара 20:50/02:45

10 октября. HY3620 Москва – Наманган 07:50/14:10

Воспользоваться данными рейсами могут только граждане Республики Узбекистан при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 (действительна не более чем за 72 часа до вылета рейса).

Приобрести авиабилеты можно на сайте авиакомпании, через мобильное приложение, а также в ближайших офисах продаж авиакомпании Uzbekistan Airways или у агентов по продаже в регионах.